Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi - Son Dakika
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Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

03.05.2022 12:22
Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

KAHİRE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ortadoğu'nun dört bir yanındaki çocuklar, bu sene de Ramazan Bayramı'nda keyifli vakit geçiriyor.

KAHİRE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ortadoğu'nun dört bir yanındaki çocuklar, bu sene de Ramazan Bayramı'nda keyifli vakit geçiriyor. Anne babalar bayramlık giydirdikleri çocuklarını lunaparklara götürürken, ailelerden bazıları da bu eğlencelere katıldı.

Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çocuklar Ramazan Bayramı'nda bir parkta oynuyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

Tunus'un başkenti Tunus'ta çocuklar Ramazan Bayramı'nda bir eğlence parkında oynuyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

Tunus'ta insanlar çocuklarıyla birlikte Ramazan Bayramı'nda bir lunaparkta oynuyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir mahallede çocuklar Ramazan Bayramı'nda tef çalarak eğleniyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir mahallede çocuklar Ramazan Bayramı'nda eşeğe biniyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

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Ramazan Bayramı, Orta Doğu, Tunus, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi - Son Dakika


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