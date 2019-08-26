Ortadoğulu 'hizmet'e geliyor
1 saat önce
Son 13 yılda Türkiye'de daha çok gayrimenkule yatırım yapan Ortadoğulu yatırımcı, rotasını değiştiriyor.
Son 13 yılda Türkiye'de daha çok gayrimenkule yatırım yapan Ortadoğulu yatırımcı, rotasını değiştiriyor. Türkiye'de ev sahibi olan Ortadoğulu, artık sağlık, turizm, eğitim ve medya ağırlıklı olmak üzere hizmet sektöründe yatırım arayışı içinde.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:20
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