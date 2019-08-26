Son Dakika Haberleri: Ortadoğulu 'hizmet'e geliyor
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Ortadoğulu 'hizmet'e geliyor

1 saat önce

Son 13 yılda Türkiye'de daha çok gayrimenkule yatırım yapan Ortadoğulu yatırımcı, rotasını değiştiriyor.

Ortadoğulu 'hizmet'e geliyor, System.String[]

Son 13 yılda Türkiye'de daha çok gayrimenkule yatırım yapan Ortadoğulu yatırımcı, rotasını değiştiriyor. Türkiye'de ev sahibi olan Ortadoğulu, artık sağlık, turizm, eğitim ve medya ağırlıklı olmak üzere hizmet sektöründe yatırım arayışı içinde.

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:20 
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