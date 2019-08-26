Ortadoğulu 'hizmet'e geliyor

Son 13 yılda Türkiye'de daha çok gayrimenkule yatırım yapan Ortadoğulu yatırımcı, rotasını değiştiriyor. Türkiye'de ev sahibi olan Ortadoğulu, artık sağlık, turizm, eğitim ve medya ağırlıklı olmak üzere hizmet sektöründe yatırım arayışı içinde.