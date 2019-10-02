Ortadoğulu tüketici Türkiye'de 'online'
53 dakika önce
ihracat yapan Türk şirketlerinin sayısı 300'ü buldu.
E-ihracat yapan Türk şirketlerinin sayısı 300'ü buldu. Ortadoğu pazarında kar marjı yüksek. İçerde 100 lira olan bir ürün 500 liraya kadar satılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:46
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