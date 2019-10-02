Son Dakika Haberleri: Ortadoğulu tüketici Türkiye'de 'online'
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Ortadoğulu tüketici Türkiye'de 'online'

53 dakika önce

ihracat yapan Türk şirketlerinin sayısı 300'ü buldu.

Ortadoğulu tüketici Türkiye'de 'online', System.String[]

E-ihracat yapan Türk şirketlerinin sayısı 300'ü buldu. Ortadoğu pazarında kar marjı yüksek. İçerde 100 lira olan bir ürün 500 liraya kadar satılabiliyor.

Orta Doğu, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:46 
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