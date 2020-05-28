Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi - Son Dakika

Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi
Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini beklediKONYA'da halı yıkama atölyesinin ortakları aralarında yaşanan alacak tartışması sonrası çıkan kavgada Yusuf Öztürk (36), ortağı Halil Ağralı (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi
KONYA'da halı yıkama atölyesinin ortakları aralarında yaşanan alacak tartışması sonrası çıkan kavgada Yusuf Öztürk (36), ortağı Halil Ağralı (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bekleyen Ağralı, polis tarafından yakalandı.Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan Halil Ağralı atölyeye gelerek ortağı Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağralı belinden çıkardığı tabancayla ortağı Yusuf Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayarak atölyenin önünde bekleyen Ağralı, ihbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Yusuf Öztürk'ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı Ağralı emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:29 Kaynak: DHA
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