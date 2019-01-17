Ortağını Öldüren Şahıs Yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ortağını vurarak ölümüne yol açtığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ortağını vurarak ölümüne yol açtığı iddia edilen zanlı yakalandı.



Ünye ilçesinde bir tekstil imalathanesinde ortaklar arasında yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda tekstil ortakları arasında alacak-verecek mevzusu yüzünden tartışma çıkmış, olay büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Kavga sonrası Ümit Ş.(38), ortağı olan Zekai Sezer (63) ve oğlu Samet Sezer'i (28) tabanca ile vurarak kaçmış, Samet Sezer olay yerinde hayatını kaybederken baba Zekai Sezer ambulansla Samsun'a sevk edilmişti.



Olay sonrası kaçan katil zanlısı Ümit Ş., bugün Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. - ORDU

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