Son Dakika Haberleri: Ortağını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Ortağını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

9 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alacak meselesinden tartıştığı ortağını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ortağını silahla yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alacak meselesinden tartıştığı ortağını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Karabaş Mahallesi'nde bir kafede buluşan İ.B. (66) ile ortağı Mustafa Ö. (40) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine üzerindeki tabancayla Mustafa Ö'yü ayağından yaralayan İ.B, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı Mustafa Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Dün polise teslim olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen İ.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Mustafa Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:03 Kaynak: AA
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