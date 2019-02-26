Son Dakika Haberleri: Ortağını Vurdu, Annesini Öldürmeye Giderken Şoförü Rehin Alıp Otobüs Kaçırdı (3)

Ortağını Vurdu, Annesini Öldürmeye Giderken Şoförü Rehin Alıp Otobüs Kaçırdı (3)

15 dakika önce

TUTUKLANDIEmniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasden adam öldürmeye teşebbüs, kişi ve kişileri hüvviyetinden yoksun bırakmak' suçlarından tutuklandı.

Ortağını Vurdu, Annesini Öldürmeye Giderken Şoförü Rehin Alıp Otobüs Kaçırdı (3), System.String[]
TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasden adam öldürmeye teşebbüs, kişi ve kişileri hüvviyetinden yoksun bırakmak' suçlarından tutuklandı. Sadık Z., Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Devrim DERİN/BALIKESİR -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:24 Kaynak: DHA

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