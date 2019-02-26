Ortağını Vurdu, Annesini Öldürmeye Giderken Şoförü Rehin Alıp Otobüs Kaçırdı (3)
15 dakika önce
TUTUKLANDIEmniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasden adam öldürmeye teşebbüs, kişi ve kişileri hüvviyetinden yoksun bırakmak' suçlarından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasden adam öldürmeye teşebbüs, kişi ve kişileri hüvviyetinden yoksun bırakmak' suçlarından tutuklandı. Sadık Z., Kepsut
L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Devrim DERİN/BALIKESİR -
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:24 Kaynak: DHA
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