Ortağıyla kaçan kızını vuran baba tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 3 ay önce babasının ortağı ile İzmir'e kaçan kız, babasının yanına gelerek evlendiklerini açıkladığında baba Alphan Akçaöz, kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü pompalı tüfekle vurması neticesinde ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kızını vuran baba tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Buldan ilçesi Bursa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; organik tarım mesleği yapan Alphan Akçaöz ile Oytun Safa Tengiz ortak iş kurdu. Oytun Safa Tengiz'in (30) ortağı Alphan Akçaöz'ün kızı Kadriye Esenay Akçaöz'e (20) aşık oldu. Yaklaşık 3 ay önce Oytun Safa Tengiz ile birlikte İzmir'e kaçarak evlenen Akçaöz, ardından Denizli'ye dönerek organik tarım işini yapmaya devam etti.

Barışmak isteyen çift, tartışmaya başladı

Ailesi ile barışmak isteyen Kadriye Esenay Akçaöz, eşi Oytun Safa Tengiz ile birlikte babasının yanına gitti. Evlendiklerini açıklayan genç kız, bu durumun kabul edilmesini istedi. Baba ile evin bahçesinde konuşmaya başlayan genç kız tartışmaya başladı. Baba evlenmelerini istemeyen kızına kocasından boşanmasını istedi.

Kız ayrılmak istemedi, baba kızını vurdu

Kadriye Esenay Akçaöz, babasının isteğini redderek; "Biz birbirimizi seviyoruz, artık ayrılamayız" cevabını vermesi üzerine öfkelenen baba Akçaöz evde bulunan pompalı tüfeği alarak bahçedeki genç çifte ardı ardına ateş etti. Genç kız, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı.

Kız yoğun bakıma, baba cezaevine gitti

Kadriye Esenay Akçaöz'ün kocası olan Oytun Safa Tengiz ise kaçarak kendi canını kurtardı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri gelmesiyle baba Akçagöz'ü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Akçaöz ise ifadesinin ardından sevk edildiği ali makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ