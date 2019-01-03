Ortahisar, 2018 Yılında Toplam 2217 Adet Nikah Kıydı

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2018 yılında, Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 217 adet nikah kıydı.

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2018 yılında, Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 217 adet nikah kıydı. Çok sayıda çiftin nikahı bizzat Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından kıyıldı.



Memurluk, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu 158 çiftin de nikahını kıydı. Yabancı uyruklularda 27 nikahla Azerbaycan vatandaşları ilk sırayı aldı. İkinci sırayı ise 22 adet nikahla Suriye, üçüncü sırayı ise 20 adet nikahla Alman uyruklular aldı. İran uyruklu 14, Afganistan uyruklu 11 çiftin nikahı kıyıldı. Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikahlarını kıyabiliyor.



Özellikle son yıllarda iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan komşu ülkelerimiz Suriye, Irak'ın yanı sıra Gürcistan, Fas, Tayland, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Afganistan, Moğalistan, Letonya, Moldovya, Kanada gibi 29 farklı ülkeden Trabzon'a gelen çok sayıda çiftin nikahı kıyıldı.



Nikah memurları son yıllarda yabancı uyruklu insanların nikah başvurularının artmasını komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor. - TRABZON

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