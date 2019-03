Ortahisar Belediye Başkan Adayı Genç Teşekkür Etti

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Halkın teveccühü ve tercihiyle beraber ikinci kez Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine getirilmekten büyük bir onur ve heyecan duyduğunu belirten Başkan Genç, "Evvela belirtmek isterim ki, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları bütün Türkiye'ye, Türk milletine, bütün siyasi partilerimize, adaylarımıza, Trabzon ve Ortahisarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bir seçim sürecini daha geride bıraktık ve her şeyin üstünde olan halkımızın iradesi bir kez daha tecelli etti. Cumhur İttifakının adayları Trabzon ve Ortahisar'da yüksek oyla kazanan partiler oldu. Halkın teveccühü ve tercihiyle beraber ikinci kez Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine getirilmekten büyük bir onur, heyecan ve gurur duyuyorum. Artık bundan sonra milletimizin tercihine layık olmak için kazanan bütün adaylara ve partilere büyük bir sorumluluk ve görev düşüyor" dedi.



Sandıktan çıkan sonuçlara herkesin saygı göstermesi gerektiğini dile getiren Genç, "Türk milleti seçimlere yüksek katılım oranıyla darbelerle iradesini gasp etmek isteyenlere karşı en güzel cevabı vererek demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini bundan önceki bütün seçimlerde olduğu gibi; 31 Mart seçimlerinde de göstermiştir. Vatandaşlarımızın seçimlere yüksek katılımı bize bir şey daha göstermiştir ki, o da demokrasimizin geldiği olgunluk seviyesinin ve demokratik bilincin ne kadar yüksek olduğudur. Hiçbir güç halkın iradesinin üstünde değildir ve halkın iradesine, tercihine rağmen bu ülkede yapılacak bütün girişimlerin halkın kendisi tarafından bertaraf edileceği apaçık ortadadır. Dolayısıyla halkın iradesinin yansıması olan sandıktan çıkan sonuçlara herkesin saygı göstermesi demokrasinin gereğidir. Her bir partimizin adayı programını açıklayarak milletimizden oy talep etmiştir. Türk milleti de kendi özgür iradesiyle bunlar arasından bir tercihte bulunmuştur. Bu kararı tartışmaya açmak, kuşku uyandırmak ve hafife almak Türk milletinin özgür iradesine yapılan bir saygısızlık ve hakarettir." ifadelerini kullandı.



Halka taahhüt ettiği proje ve hizmetleri hayata geçirmek için her zamankinden daha çok çalışacağını kaydeden Genç, "31 Mart Yerel Seçimlerinde vatandaşlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. Artık bundan sonra bütün sorumluluk ve görev kazanan partiler ve adaylardadır. Cumhur İttifakı olarak Ortahisar'da seçimlerden galip çıkmamız vatandaşlarımızın bize güveninin ve itimadının yegane göstergesidir. Asıl iş şimdi başlıyor, vatandaşlarımıza neyi taahhüt ettiysek onu yerine getirmek bizim için büyük bir görevdir. Bu görevin ağırlığının ve ehemmiyetinin bilincindeyiz. Halkımızın bize olan güvenini ve teveccühünü boşa çıkarmamak için her zamankinden daha çok gayret ederek, emek sarf ederek programımızda yer alan projeleri bir bir hayata geçirerek Ortahisarımızı daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın. ve bir kez daha aziz milletimize teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. - TRABZON

