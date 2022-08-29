Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Türk İstiklal Savaşı'nı galibiyetle nihayete erdiren 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin kahramanlığının ve cesaretinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmediğini ifade eden Genç, Türk İstiklal Savaşı'nı zaferle nihayete erdiren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 100. kez kutlamanın kıvancını ve coşkusunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutan Meydan Muharebesi'nde, milletin ve ordunun, adeta imkansızı başararak, başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza attığını aktardı.

Asil Türk milletinin Başkomutan Atatürk önderliğinde 1919'da Samsun'da başlattığı İstiklal mücadelesini, en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazarak, 30 Ağustos günü zaferle nihayete erdirdiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen Türk Milleti'nin 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla yedi düvele karşı destansı bir mücadele vererek bu esaret zincirini paramparça ettiği gündür. Türk milleti büyük bedeller ödeyerek, arkasında her safhası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih bıraktı. Bundan 100 yıl önce yurdumuzu işgal edenler, bugün de aynı duygularla vatanımızı bölmeye, yıkmaya çalışmaları karşısında onlarla İstiklal Savaşı'mızın hissiyat ve duygularıyla mücadele ediyoruz ve edeceğiz."

Genç, şanlı ecdada olan borcunu ve sorumluluğunun gereği olarak azimle ülkeye demokratik, siyasi ve ekonomik bakımdan daha ileri seviyelere taşımak, her alandaki standartları yükselterek milletin beklentilerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalıştıklarını aktararak, "Sahip olduğumuz değerler ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiğimiz muazzam kazanımlar, Türkiye'nin yolunun açık, yarınlarının parlak olduğunun en somut delilleridir. Bu vesilelerle 30 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşman askerlerine vatanımızı çiğnetmeyen kahraman askerlerimizi, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.