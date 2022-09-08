Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi

08.09.2022 16:52
Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye bünyesinde çalışan lisans ve önlisans mezunu toplamda 276 işçinin kadroya geçirildiğini bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye bünyesinde çalışan lisans ve önlisans mezunu toplamda 276 işçinin kadroya geçirildiğini bildirdi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin eylül ayının son toplantısında konuşan Genç, ileriye dönük olarak mesai arkadaşlarının bu yasanın hükmünden istifade ederek memur kadrosundan faydalanması için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Genç, yasa tanımında açıkça geçen teknisyen ve tekniker gibi işçilerle ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Komisyonumuzun değerlendirmesiyle 276 lisans ve ön lisans mezunu arkadaşlarımızın norm sözleşmeli kadroya geçişine komisyonumuz oybirliğiyle karar verdi. Biz göreve geldiğimiz günden beri mesai arkadaşlarımızın her zaman hak ve hukukunu düşündük. Ekonomik olarak rahatlamaları için bütün imkanlarımızı zorladık." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin de devlette memur olmanın ayrıcalıklı bir statü olduğunu dile getirerek, kadroya geçen işçilere tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Canım, MHP Grup Başkan vekili Süleyman Tomaç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Berrin Erkuloğlu da görüşlerini belirterek, işçilerin kadroya geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.???????

YORUMLAR
500
Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak
Kaynak: AA

Ahmet Metin, Ortahisar, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement