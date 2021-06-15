Üye Girişi
Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap

15.06.2021 10:33
Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap, System.String[]

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından dün TBMM'de yapılan basın açıklamasında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklamasının ardından Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Sarıaslan'a cevap verdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından dün TBMM'de yapılan basın açıklamasında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklamasının ardından Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Sarıaslan'a cevap verdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklaması Nevşehir kamuoyundan büyük tepki gördü. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı yazılı açıklama ile CHP'li Sarıaslan'a cevap verirken şahsına ve beldesine yapılan tüm hakaret ve suçlamalar ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi. Ateş, "Bilindiği üzere birkaç gündür sosyal medya ve basında; 'Ortahisar Kalesinde asılı olan Türk Bayrağının indirilerek yerine başka bir bayrak asıldığı iddialarıyla' Kasabamız ve şahsımla ilgili yıpratma kampanyası başlatılmıştır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ortahisar Kalemizin zirvesinde bulunan ve yıllardır aynı noktada aralıksız şekilde dalgalanmakta olan şanlı Türk Bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Hiçbir kasıt ve kötü niyet taşımadan sadece İstanbul'un Fethini anmak ve anlamlandırmak üzere belli bir süre için, 29 Mayıs 2021 tarihinde kasabamızda bulunan Karataş Kalesine gururla asmış olduğumuz yeşil zemin üzerine üç hilalli Osmanlı Sancağına ise; önce bez parçası sözünü kullanan, ardından olayın anlaşılmasıyla beraber ve gelen tepkiler üzerine aynı gün kamuoyundan ve Nevşehirli hemşehrilerimizden özür dileyerek paylaşımlarını silen CHP Nevşehir Milletvekilimizi bundan sonra daha sağduyulu davranmaya ve düşünerek açıklama yapmaya davet ediyorum. Vatanı için büyük dedesi Yemen'de şehit olan bana; Türk Bayrağımızın kıymetini ve Üç Hilalin anlamını öğretmeye çalışmak sadece acziyettir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki şanlı Türk Bayrağımız ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir gruba ya da partiye ait değildir. Hepimizin ortak değeridir. Bu konu üzerinden sosyal medya veya basın yoluyla, şahsıma ve beldeme yapılmış tüm hakaret vb. suçlamalarla ilgili hukuki süreç, avukatlarım aracılığı ile başlatılacaktır. Kamuoyuna saygılarımla duyurur ve destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap

Cumhuriyet Halk Partisi, Ortahisar, Nevşehir, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap - Son Dakika


Son Dakika

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı 10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor 10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz 09:26 NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu 09:23 Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor 00:58 Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor

Son Dakika Haberleri
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:45 Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:17 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor         
11:10
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi         
10:45
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi         
10:10
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti         
00:44
Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi         
00:10
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:18:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement