Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap - Son Dakika

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından dün TBMM'de yapılan basın açıklamasında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklamasının ardından Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Sarıaslan'a cevap verdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklaması Nevşehir kamuoyundan büyük tepki gördü. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı yazılı açıklama ile CHP'li Sarıaslan'a cevap verirken şahsına ve beldesine yapılan tüm hakaret ve suçlamalar ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi. Ateş, "Bilindiği üzere birkaç gündür sosyal medya ve basında; 'Ortahisar Kalesinde asılı olan Türk Bayrağının indirilerek yerine başka bir bayrak asıldığı iddialarıyla' Kasabamız ve şahsımla ilgili yıpratma kampanyası başlatılmıştır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ortahisar Kalemizin zirvesinde bulunan ve yıllardır aynı noktada aralıksız şekilde dalgalanmakta olan şanlı Türk Bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Hiçbir kasıt ve kötü niyet taşımadan sadece İstanbul'un Fethini anmak ve anlamlandırmak üzere belli bir süre için, 29 Mayıs 2021 tarihinde kasabamızda bulunan Karataş Kalesine gururla asmış olduğumuz yeşil zemin üzerine üç hilalli Osmanlı Sancağına ise; önce bez parçası sözünü kullanan, ardından olayın anlaşılmasıyla beraber ve gelen tepkiler üzerine aynı gün kamuoyundan ve Nevşehirli hemşehrilerimizden özür dileyerek paylaşımlarını silen CHP Nevşehir Milletvekilimizi bundan sonra daha sağduyulu davranmaya ve düşünerek açıklama yapmaya davet ediyorum. Vatanı için büyük dedesi Yemen'de şehit olan bana; Türk Bayrağımızın kıymetini ve Üç Hilalin anlamını öğretmeye çalışmak sadece acziyettir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki şanlı Türk Bayrağımız ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir gruba ya da partiye ait değildir. Hepimizin ortak değeridir. Bu konu üzerinden sosyal medya veya basın yoluyla, şahsıma ve beldeme yapılmış tüm hakaret vb. suçlamalarla ilgili hukuki süreç, avukatlarım aracılığı ile başlatılacaktır. Kamuoyuna saygılarımla duyurur ve destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR