Son Dakika Haberleri: Ortahisar Belediye Başkanı Genç: "Açtığımız kurslar ile vatandaşlarımıza meslek öğretiyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Ortahisar Belediye Başkanı Genç: "Açtığımız kurslar ile vatandaşlarımıza meslek öğretiyoruz"

1 saat önce

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ile kültür sanat kurslarını başarıyla tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç:
Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ile kültür sanat kurslarını başarıyla tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Ortahisar İlçe Eğitim Şube Müdürü Süleyman Adıgüzel ile kursiyerlerin el işi göz nuru ürünlerinin sergilendiği yıl sonu sergisini gezen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meslek edindirme ve sanat kurslarının kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini ve açıkları kurslar ile vatandaşlara meslek öğrettiklerini söyledi.

Meslek edindirme ve kültür-sanat kurslarına her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Genç, "Meslek atölye çalışmalarında yer alan kursiyerlerimizin ve sanatçı adaylarımızın eserleri gerçekten takdire şayandı. Kursiyerlerimizi bu kıymetli çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, tüm sanatseverleri bu güzel sergiye davet ediyorum. Çok değerli misafirler biz çok anlamlı bir merasimdeyiz. Şehrimizde meslek edindirme ve sanat kurslarının çok önemli bir misyonu tamamlandığını öncelikle belirtmek isterim. Yıl sonu sergimizde görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünleri gördükçe ne kadar önemli bir vazifeyi icra ettiğimizi bir kez daha müşahede ettik. Belediye olarak istihdama katkı sunmanın bir yolunun da vatandaşlarımıza güzel bir meslek ya da sanat öğretmekten geçtiğinin farkındayız. Halk Eğitim Müdürlüğümüzle güzel bir anlayış birliği içerisindeyiz. Şehrimiz her türlü ulusal etkinliğin yapıldığı bir şehir konumunda. Gerek Sanat Evimiz, gerek Kültür Turizm Müdürlüğümüz, gerekse Halk Eğitim Merkezimiz el ele vererek kültür sanat alanında gıpta ile bakılan şehrimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda aktif olarak görev almak isteyenlere bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Burada emek harcayan bütün kursiyerlerimize, hocalarımıza ve personellerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
Genç, Ortahisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortahisar Belediye Başkanı Genç: "Açtığımız kurslar ile vatandaşlarımıza meslek öğretiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]