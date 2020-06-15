Ortahisar Belediye Başkanı Genç'den koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin henüz geçmediğini, vatandaşların tedbirlere dikkatli şekilde uyması gerektiğini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın başarılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, bu başarıya gölge düşürülmemesi için herkese görevler düştüğünü vurguladı.

Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışın korunma tedbirlerine uymamanın kaçınılmaz sonucu olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"En kritik dönemlerde virüsten korunma tedbirlerine harfiyen riayet eden halkımız vaka ve ölüm sayılarının son derece azaldığı bugünlerde korunma tedbirlerine riayet etmesi gerçekten de büyük önem arz ediyor. Özellikle sıcakların bastırdığı, insanların yasaklardan bunaldığı bugünler, rehavete kapılma zamanı değil."