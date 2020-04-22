Ortahisar Belediye Başkanı Genç:

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik durgunluk ve daralma ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin, yaraların sarılmasında çok önemli olduğunu bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinden etkilenen toplumun bütün kesimlerinin ekonomik sorunlarının, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çözüldüğünü belirtti.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi sayesinde durumun en az zararla atlatılacağını vurgulayan Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan tarihleri arasında 2 milyon 111 haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında ise 19 Nisan itibarıyla ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er liralık nakdi yardım ödemeleri başladı. İlk iki fazda yardımdan 4,4 milyon hane yararlandı. Faz 3 kapsamındaki başvurular ise 20 Nisan itibarıyla e-devlet üzerinden başladı."

Genç, "Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik durgunluk ve daralma ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, yaraların sarılmasında çok önemli." ifadesini kullandı.