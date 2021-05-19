Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Giresun Belediyesi ile GZT Giresunspor'u ziyaret etti - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Belediye Başkanı Şenlikoğlu'nu ziyaret eden Genç, yerel yönetimlerin tecrübe ve birikimlerini paylaşmasının idari anlamda verimliliği artıracağını belirtti.

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Ordu'nun bir bütün olarak düşünüldüğünde birlikte daha güçlü olunduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Trabzon'a gelen bir yatırımın diğer bölge illerine, Giresun'a yapılan bir yatırımın da diğer komşu illere çok ciddi katkı sağlayacağını bilmeliyiz. Bizim bölge olarak büyük düşünmemiz gerekiyor. Giresun son yıllarda yapılan atılımlarla bölgede adından söz ettiren bir kentimiz. Gerek doğal güzellikleri, gerekse tarihi ve yöresel değerleriyle geleceğinin çok parlak olacağını düşünüyorum. Doğa turizminde önü çok açık. Bu konuda zengin bir potansiyele sahip. Bu anlamda birkaç yıl önce hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı'nın bu potansiyeli iyi bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum."

Şenlikoğlu ise Ortahisar Belediyesi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Trabzon ziyaretlerimizde yapılan proje ve hizmetleri bizzat yerinde gördük. Çok başarılı işlere imza attılar. Belediye Başkanımızı bu anlamda çok başarılı buluyorum. Bu tür ziyaretlerle karşılıklı olarak tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bunun sayısız faydalarını gördük. İnşallah bundan sonra da Ortahisar Belediyesi ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet'i ziyaret eden Genç, futbolcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Karaahmet ise Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm futbol takımlarının bir araya gelerek Karadeniz Futbol Takımları Kulüpler Birliği'ni kurması gerektiğini kaydederek, "Ortahisar Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi verirken başkanımız sosyal medya hesaplarından bize çok ciddi destek verdi. Kendilerini arkamızda bir güç olarak görüyoruz. Hatta futbolcularımıza görüyorsunuz Trabzon'dan bile böyle bir beklenti var ona göre mücadele etmeniz lazım dedim." dedi.