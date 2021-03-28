Ortahisar Belediye Başkanı Genç ile TİSKİ Genel Müdürü Tekataş, altyapı çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Genç ile TİSKİ Genel Müdürü Tekataş, altyapı çalışmalarını değerlendirdi

28.03.2021 14:05
Ortahisar Belediye Başkanı Genç ile TİSKİ Genel Müdürü Tekataş, altyapı çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Ziyarette Genç ile bir süre görüşen Tekataş, Ortahisar'a yapılan projelerin son durumuyla ilgili bilgi aktardı.

İçme suyu hatlarının yenilenmesinin TİSKİ'nin son yıllarda yaptığı en büyük ölçekli proje olduğunu belirten Genç, TİSKİ ile sürekli irtibat halinde olduklarını kaydederek, "TİSKİ ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını bütünüyle tamamladığı bölgelerde biz de Ortahisar Belediyesi olarak bozulan altyapıyı daha nitelikli hale getirerek vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için çok büyük gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürerek altyapıdan kaynaklanan sorunları giderdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçme suyu hatlarının yenilenmesi, su depolarının temizlenmesi ve yenilenmesi, yağmur suyu sisteminin ihale edilmesi ve atık suların arıtılarak denize deşarj edilmesiyle ilgili projelerle Ortahisar'ımızda ciddi manada atılım yapıldı. Özellikle eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesi hem insan sağlığı hem de kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi bakamından çok önemliydi. Diğer yandan atık suların arıtılarak denize verilmesiyle ilgili de projeler yürütülüyor. Böylece kirli suların denizlerimize deşarjı en aza indirilmiş olacak. Denizlerimizi kirleten en önemli faktörlerden bir tanesi de ortadan kalkmış olacak."

TİSKİ'nin yıllardır şehirde eksikliği hissedilen projeleri hayata geçirdiğine vurgu yapan Genç, "Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile genel müdürümüzün yaptığı çalışmaları çok vizyoner buluyorum ve yapılan çalışmalardan dolayı bir kez daha memnuniyetimi belirterek, teşekkürlerimi iletiyorum. Yıllardır şehrimizde eksikliği hissedilen, aynı zamanda çok büyük bir ihtiyaç da olan projeleri dört bir koldan hayata geçirdiler. Vatandaşlarımızın en temiz çevrede yaşama, en temiz havayı soluma ve en temiz suyu kullanmasını temin etmek için projeler yürütüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

TİSKİ Genel Müdürü Tekataş ise yapılan projeler neticesinde Trabzon'un yakın ve orta vadeli suyla ilgili bütün sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimiz su kaynakları açısından zengin. Ama bu kaynakların küresel iklim değişikliği nedeniyle doğru ve akılcıl bir şekilde kullanılması, geleceğe dönük planlamaların yapılması çok önemli. İklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık bizim bölgemiz için de geçerli. Doğal su kaynaklarının korunması ve çeşitlendirilmesi, su tasarrufu, suların yönetimiyle ilgili yakın, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmalıyız. Suyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurmalıyız. Bu konular üzerinde çok yönlü olarak çalışıyoruz. Trabzon'a temiz içme suyu sağlanması, atık suların bertaraf edilmesi, su depolarının temizlenmesi, yağmur sularının atık su sistemlerinden ayrılması ve atık suların arıtılarak denize deşarj edilmesi üzerine yoğunlaştık. Yapılan çalışmalar neticesinde yakın, orta vadede şehrimizin su sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olacağız."

Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Genç ile TİSKİ Genel Müdürü Tekataş, altyapı çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


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