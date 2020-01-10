Ortahisar Belediye Başkanı Genç'in acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Genç'in acı günü - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Genç'in acı günü

13 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ablası Hayriye Balaban'ın cenazesi toprağa verildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç'in acı günü, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ablası Hayriye Balaban'ın cenazesi toprağa verildi.

Balaban için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu, Genç'e ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

Balaban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'nda defnedildi.

Ortahisar, Trabzon, Balaban, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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