Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Mazbatasını Aldı

Trabzon
'da Ortahisar
Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Ahmet Metin Genç
, göreve başladı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonucunda yeniden Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Genç, Trabzon Adliyesinde mazbatasını aldı.
Genç, burada yaptığı konuşmada, ikinci kez başkanlık görevine seçilmekten dolayı son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Kendisine oy veren, vermeyen bütün vatandaşlara teşekkürlerini ileten Genç, "Son derece demokratik ve adil bir seçim sürecini daha geride bıraktık. Bunca yıllık seçim tecrübesi ve deneyimi olan Türkiye Cumhuriyeti
31 Mart seçimlerinde de çok başarılı ve demokratik sınav vermiştir. Bir kez daha Türk milletini seçimlere gösterdikleri yoğun ilgiden ve demokratik tavırlarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.
Genç, siyasi tartışmaların bir kenara bırakılarak herkesin Ortahisar'a ve Trabzon'a hizmet etmek için gayret sarf etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Artık bütün siyasi tartışmaları geride bırakarak, hep birlikte şehrimize hizmet etmek için gayret sarf etmeliyiz. Bir belediye başkanı sadece kendisine oy verenlerin belediye başkanı değildir, herkesin belediye başkanıdır. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti, siyasi görüş ayrımı yapmadan eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Şimdi birlik ve beraberlik içinde Ortahisar'ımıza hizmet zamanıdır."
Konuşmaların ardından Ortahisar Belediyesine gelen Genç, burada da belediye personeli tarafından karşılandı.
Tebrikleri kabul eden Genç, personelle de bir süre sohbet etti.