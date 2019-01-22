Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.
Genç, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Ortahisar'ı şehrin tüm paydaşları ile yönettiklerini söyledi.
Yeni dönemde de muhtarlarla hizmetlere devam edeceklerini ve daha yaşanabilir bir Ortahisar meydana getireceklerini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:
"İlçemizde bulunan değerli muhtarlarımızın ofislerini daha çalışabilir bir alan haline getirmek için çalışmalar başlattık. Birçok mahallemize yeniden muhtarlık ofisi yaptık. Mevcut olanları da iyileştirdik ve tüm muhtarlarımıza bilgisayardan, kırtasiye malzemesine kadar yardımda bulunarak vatandaşlarımıza hizmet etmeleri noktasında yardımcı olduk. Yeni dönemde de bu hizmetlerimiz devam edecek. Bizler vatandaşımıza hizmeti sizlerle birlikte yapıyoruz."
Genç, geçtiğimiz dönemde birçok sıkıntılar da atlatıldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz süreçte sadece muhtarlarımız ile vatandaşlarımıza hizmet getirmedik. Ülkemizin bütünlüğü noktasında da mücadeleler verdik. Hain terör örgütü ve din istismarcısı FETÖ/PDY 15 Temmuz hain darbe girişimi yaparak ülkemizi bölmek istedi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt genelindeki muhtarlarla birlikte vatandaşlarımızı sokağa çağırarak bu hainlere geçit vermedik. Bu darbenin durdurulmasında muhtarlarımızın rolü büyüktür." diye konuştu. Türkiye
genelinde 52 bin 900 muhtar olduğuna dikkati çeken Genç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye'de 52 bin 900 muhtarımız görev yapmakta ve bu muhtarların 32 bin 500'ünün oluşturmuş olduğu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu var. Bu konfederasyonun başına Trabzonlu bir ismin gelmesi bizleri gururlandırdı. 81 ilin içerinden Trabzon'un seçilmesi, muhtarların genel başkanının bizden olması gerçekten gurur verici. Bu durum sadece bölgede değil yurt genelinde de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor."