Ortahisar Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi

22.10.2020 13:49
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Genç, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, her zaman hizmet ve projeleri yürütürken muhtarlarla ve diğer kent paydaşlarıyla birlikte olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini dile getiren Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olağanüstü süreci devlet ve millet kaynaşması ve muhtarlarımızın da çabasıyla atlatıyoruz. Bundan dolayı muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok büyük gayret sarf ettik. Vefa Destek Gruplarımız sizlerin sayesinde kimsesi olmayan, hasta ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştı. Millet olarak da olağanüstü süreçlerdeki dayanışma ruhumuzu ortaya koyduk. Bunu Avrupa'da yapamazlar. Biz hiçbir beklenti olmadan bu dayanışma ruhunu ortaya koyduk."

Genç, tüm şehitleri de rahmet ve minnetle anarak, "Kardeşlerimizin Karabağ'daki mücadelesini canla başla destekliyoruz. İnşallah, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Yüce Allah hepimize, hep birlikte hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ün de konuşma yaptığı toplantıda, muhtarların Ortahisar Belediyesi'nin 2021 yılı yol programı ve diğer konularla ilgili talep ve istekleri yazılı olarak alındı.

Toplantı sonrasında muhtarlara Kovid-19 salgınıyla mücadelede gösterdikleri yoğun çalışmalardan dolayı plaket ile teşekkür belgesi takdim edildi.

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Muhtar, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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