Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının etkisinin azalması neticesinde Ramazan Bayramı'nın muhabbet ve samimi bir şekilde geçirileceğini aktaran Genç, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır uygulanan salgın yasakları ve kuralları nedeniyle bayramlarımızı sevdiklerimizden uzak, içimiz buruk bir şekilde geçiriyorduk. Hasret ve özlem içinde geçen iki yıldan sonra, salgının etkisinin azalması nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda sevgi ve muhabbetle birbirimizle, sevdiklerimizle, çocuklarla ve büyüklerimizle kucaklaşarak bayramın bütün sıcaklığını yüreğimizde hissedeceğiz."

Genç, Ramazan Bayramı vesilesiyle İslam coğrafyasında yaşanan savaş ve çatışmaların son bulmasını da dileyerek, şunları kaydetti:

"Bizden hiçbir zaman bolluk, bereket ve rahmetini esirgemeyen yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını hayatımızda eksiksiz bir şekilde uygulamak için bütün Müslümanlar olarak kulluk vazifemizi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Bayram dolayısıyla gönül kırıklıklarını, dargınlıklarımızı bir kenara bırakarak sevgi ve muhabbetle birbirimize sarılalım. Bu duygularla birlikte bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum."