Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten 2020 yılı faaliyet değerlendirmesi - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fen İşleri Müdürlüğü'nün "2020 Yılı Faaliyet Programı"nı değerlendirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün "2020 Yılı Faaliyet Programı"nın yüzde 95 oranında gerçekleştirildiğini belirtti.

Fen işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Selahaddin Çebi önderliğinde özellikle kırsal mahallelerde çok büyük ölçekli altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Genç, Ortahisar'ın dağlık coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı yol yapım çalışmalarına çok büyük finansman ayırdıklarını kaydetti.

Genç, özellikle merkeze bitişen mahallelerde göreve geldiklerinden bu yana büyük projelere imza attıklarına işaret ederek, "İlçemizdeki 85 mahallemizin tamamında büyük ve küçük ölçekli çalışmalar yürüttük. Her bir mahallemize dokunduk. Hizmette geri kalmış mahallelerimizi daha mamur bir hale getirmek için birçok projeyi hayata geçirdik. " değerlendirmesinde bulundu.

Ekiplerin beton yol çalışmalarında da hedeflerini aştığını anlatan Genç, Ortahisar'da bulunan 85 mahallenin sorunlarının çözümü için topyekun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Genç, hizmet yürütmedikleri, proje yapmadıkları hiçbir mahalle olmadığına dikkati çekerek, muhtarların ve vatandaşların her türlü talebini yerine getirmek için programlı ve planlı çalışma yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fen İşleri ekiplerinin Kovid-19 salgınına rağmen program hedeflerinin aksamaması için de gayret gösterdiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Nihayetinde yapılan çalışmalar neticesinde salgının olumsuz etkilerine rağmen hedeflerimizi büyük oranda tutturmuş olduk. 2021 yılı faaliyet programımızı oluşturmak için de muhtarlarımızdan talep almaya devam ediyoruz. En kısa zamanda da programımızı oluşturarak hızlı bir şekilde yeni sezon için çalışmalarımıza başlayacağız."