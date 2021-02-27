Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten 28 Şubat "postmodern darbe"si ile ilgili açıklama - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten 28 Şubat "postmodern darbe"si ile ilgili açıklama

27.02.2021 15:17
Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten 28 Şubat

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecini değerlendirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecini değerlendirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ın ülke yönetimini ve ekonomik kaynakları antidemokratik uygulamalarla ele geçirmek isteyen orduda, medyada, iş dünyasında ve siyasette çöreklenmiş bir avuç vesayet odağının demokrasiye ihanet girişimi olduğunu belirtti.

Türkiye'de her dönemde halkın iradesini içine sindiremeyerek cebir ve şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmek isteyen mahfiller olduğuna işaret eden Genç, "Maalesef üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet kurulduğu günden beri ülkemiz çeşitli darbeler ve darbe girişimlerine maruz kalmıştır. Demokrasiyi, Cumhuriyet rejimini ve hukuk devleti ilkelerini bahane ederek millet iradesini ipotek altına alan vesayet odaklarının milletimizin vicdanında açtığı yaraları hala daha içimiz burkularak hatırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, 28 Şubat'ı inanç ve fikir hürriyetine en büyük darbenin vurulduğu tarih olarak nitelendirerek, şöyle devam etti:

"Demokrasiyi, hukuku ve laikliği istismar eden vesayet odakları, Türk milletini kendi dar görüşlerinin boyunduruğu altına almak için darbelerle bu ülkeye çok zaman kaybettirmişlerdir. Bu vesayet odakları nedeniyle ülkemiz ekonomik kalkınmaya ve teknolojik gelişmeye ayıracağı zamanı hiçbir zaman bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan, içeriği boş, kısır tartışmalara harcamıştır. İnanç ve fikir hürriyetine en büyük darbenin vurulduğu 28 Şubat'ta sırf inancı ve giyiminden dolayı insanların aşağılandığı, kendi öz vatanında adeta ikinci sınıf bir insan muamelesi reva görülerek ötekileştirildiği bir dönemi yaşamak zorunda bırakıldık. Başörtülü kardeşlerimizin üniversite kapılarında hakarete maruz bırakıldığı, yerlerde sürüklendiği, başlarını açmaya zorlandığı, bunun için ikna odalarının kurulduğu 28 Şubat'ı hatırladıkça hala daha vicdanımız kanamaktadır."

27 Nisan e-muhtırasıyla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 28 Şubat'ın devamı olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bugün en büyük tesellimiz yapılan hukuki düzenlemeler ve zihniyet dönüşümüyle beraber ülkemize hiçbir faydası olmayan, güzide vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan, milletimizin öz değerleriyle ve inancıyla bağdaşmayan yasakların ve hak ihlallerinin son bulmuş olmasıdır. Yüz binlerce insanın sırf inancından dolayı kamudan ve ordudan ihraç edildiği 28 Şubat'ın müsebbipleri hiç şüphesiz ki günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Bunun en son örneğini, 2016 yılında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir genelkurmay başkanı tarafından hükümetimize verilen 27 Nisan e-muhtırası, 28 Şubat postmodern darbesinin devamı niteliğindeki teşebbüslerdir. Türk milleti, en son 15 Temmuz'da olduğu gibi iradesini gasbetmek isteyenlere bundan sonra da asla müsamaha göstermeyecektir. Cumhuriyet kurulduğu günden beri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş olan Türk milletinin, 28 Şubat ya da 15 Temmuz gibi hain girişimlere tolerans göstermeyeceğine yürekten inanıyorum."

Ortahisar, 28 Şubat, Darbe, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten 28 Şubat 'postmodern darbe'si ile ilgili açıklama - Son Dakika


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