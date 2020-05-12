Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten, Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin toplumsal yaşamın bütün alanlarında kendilerini göstermeleri için elverişli şartların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Sebebi ne olursa olsun engelli olmanın hiçbir zaman dezavantaj olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yapan Genç, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin hayatın doğal akışı içinde ayrımcılık içeren farklı davranışlara muhatap olması asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Fırsat verildiğinde veyahut pozitif ayrımcılık yapıldığında engelli kardeşlerimizin sanatta, sporda, politikada ve iş yaşamında büyük başarılara imza attıklarına hepimizi şahit oluyoruz. Bundan dolayı engelli bireylerin eğitimin sağladığı bütün olanaklardan yararlandırılması onların hayata atılmasının yanı sıra hayata tutunmasında da en önemli fırsattır."

Genç, engellileri eğitim olanaklarından yararlandırmak, istihdamlarının yanında sosyal yaşamın ve iş hayatının farklı kollarında varlık gösterebilmelerinin en önemli şartı olduğuna işaret ederek, "Bunun bilincinde olan belediyemiz bugüne kadar engelli kardeşlerimize yönelik olarak her yıl meslek edindirmek kurslarıyla kültür ve sanat kursları düzenlemektedir. Engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde ve imkan tanındığında başaramayacakları hiçbir iş yoktur. Yeter ki, bir fırsat verilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla engellilere yönelik algıda olumlu yönde değişimler yaşandığına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Fırsat eşitliğinden ya da pozitif ayrımcılıktan istifade ederek hayatın her alanında başarılarına tanık olduğumuz engelli kardeşlerimizi görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Engellilerin yetenek ve istidatlarından istifade etmek hiç şüphesiz ki onların ekonomik bağımsızlıklarıyla birlikte iş dünyası için de artı bir değer üretecektir. Engelli kardeşlerimizin haklarına riayet etmek, onlara her zaman sevgi ve saygımızı göstermek bütün vatandaşlarımızın sorumluluğu olmalıdır. Bu vesilelerle bütün engelli kardeşlerimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyor, onları sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum."