Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Genç, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmak olduğunu, her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğunu belirtti.

Bu özel günlerin, inancın ve kültürün gerektirdiği şekilde geçirilmesi temennisinde bulunan Genç, "Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bayram günlerinde, aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, bizleri daha da güçlü kılacaktır." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan pandemi dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan bir bayram dönemi geçirmek zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeden bayramı, bayram tadında yaşayacağız. Kurban Bayramı'nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."