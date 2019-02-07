Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten Tesob'a Ziyaret

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti.



Genç, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir esnaf şehri olduğuna dikkati çekerek, devletin esnafa 33 milyon lira kredi desteği sağladığını ifade etti.



Genç, TESOB Başkanı Metin Kara'nın göreve geldikten sonra, hem kurumsal hem de idari anlamda birçok çalışmaya imza attığını kaydetti.



TESOB öncülüğünde, yerli ve yabancı turistler nezdinde bir güvenin oluşması için yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını çok yerinde atılmış adımlar olarak gördüğünü belirten Başkan Genç, bu konuda yapılan çalışmalar için Metin Kara'ya teşekkür ettiğini söyledi.



Ziyarette, Genç'e AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Nahide Ocak ve Gençlik Kolları Başkanı Behlül Karakaş eşlik etti.

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