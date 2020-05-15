Ortahisar Belediye Başkanı Genç, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin geçmediğini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Kovid-19 vakalarında ve virüsten ölümlerde yaşanan düşüşün, vatandaşları rehavete sevk etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ölüm oranlarının vaka sayılarındaki düşüşün hiç kimseyi aldatmaması gerektiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Tehlikenin geçtiğini söylemek için henüz çok erken. Özellikle sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasaklarına ciddiyetle uyulması gerekiyor. Ülkemiz salgınla mücadelede oldukça başarılı durumda. Sağlık Bakanlığımız tarafından günlük olarak açıklanan istatistiklerde bu açıkça görülüyor. Ama bu bizi aldatmamalı. Salgın tehlikesi hala var. Biz bu işi atlattık gibi konuşmak için henüz erken. Tedbiri elden bırakan ülkelerin halini görüyoruz. Özellikle süper güç denilen ABD ve Rusya'da her geçen gün vaka sayıları ve ölümler artıyor. Biz de ise tam tersi oluyor. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor."

Genç, vatandaşların havaların güzelliğine aldanıp sokağa çıkmaması gerektiğinin altını çizerek, "Türk milleti gerçekten de hem Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan korunma tedbirleri hem de sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgelere büyük ölçüde riayet ederek salgının yayılmaması noktasında en büyük çabayı, fedakarlığı gösterdi. Her şey çok düzgün giderken rehavete kapılmak bizi hiç istemediğimiz durumlara götürebilir." ifadelerini kullandı.

Özellikle sıcaklıkların arttığı bu mevsimde daha da dikkatli olunması gerektiğini belirten Genç, "Havaların güzelliğine aldanıp sokağa çıkma yasaklarını delersek ve korunma tedbirlerini uygulamazsak ikinci bir salgın dalgasıyla karşılaşabiliriz. Yasaklara ve kurallara uymayan vatandaşlarımızı da nazik bir dille uyarmaya devam etmeliyiz. Bütün vatandaşlarımız, hepimiz sorumluluklarımızı ve görevlerimizi elden bırakmamalıyız. İnşallah böyle giderse salgını en az zararla bütün ülke olarak atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.