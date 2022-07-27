Ortahisar-Göreme yolundaki çalışmalar - Son Dakika
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Ortahisar-Göreme yolundaki çalışmalar

27.07.2022 15:41
Ortahisar-Göreme yolundaki çalışmalar

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ile Göreme beldelerini bağlamak amacıyla yapımına başlanılan yol çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ile Göreme beldelerini bağlamak amacıyla yapımına başlanılan yol çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, her iki beldeyi birbirine bağlayan mevcut yolun Göreme Açık Hava Müzesi ve bu alandaki tarihi kayadan oyma Tokalı Kilise'ye zarar verdiği gerekçesiyle 2011 yılında trafiğe kapatılması yönünde karar verildiğini ancak alternatif yol olmadığından kararın uygulanamadığını hatırlattı.

Taşıt trafiğinin tarihi ve doğal mirasa zarar vermemesi amacıyla yeni yol çalışmasının başlatıldığını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinden geçen yoldaki taşıt trafiği nedeniyle oluşan titreşim, civarda bulunan eserlere zarar vermektedir. Mevcuttaki yolun kapatılması adına, Göreme ve Ortahisar beldelerini birbirine bağlayan hatta yeni bir yol ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan yeni proje, Kapadokya Alan Başkanlığına iletilmiş ve komisyon tarafından onaylanmıştır. Haberlere konu olan yol, mevcutta da zaten kadastral bir yoldur. Yaklaşık 10 metre genişliğinde projelendirilmiş, çift yönlü akış sağlamaktadır. Yayın organlarında bahsedilen ve kamuoyuna yansıtıldığı şekliyle, yol çalışmaları kapsamında herhangi bir kültür varlığına zarar verilmesi söz konusu değildir. Güzergahtaki en yakın tarihi eser olan Saklı Kilise'nin yeni açılacak yola yakınlığı 18 metredir."

Alanın imara açılmasının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Ateş, "Uygulamaların tamamı zorunlu altyapı çalışması kapsamındadır. Yeni açılacak yol ile iki belde birbirine bağlanarak turizm aksları güçlendirilecek ve Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise riskten tamamen kurtulmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Ateş, Ortahisar, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar-Göreme yolundaki çalışmalar - Son Dakika

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