Son Dakika Haberleri: Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61 bisiklet hediye etti
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Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61 bisiklet hediye etti

5 dakika önce

Ortahisar Belediyesi ile Eğitim-Bir-Sen'in ortaklaşa düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasına katılan 61 öğrenciye mansiyon ödülü olarak 61 adet bisiklet hediye edildi.

Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61 bisiklet hediye etti, System.String[]
Ortahisar Belediyesi ile Eğitim-Bir-Sen'in ortaklaşa düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasına katılan 61 öğrenciye mansiyon ödülü olarak 61 adet bisiklet hediye edildi.

Ödül törenine Ortahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Eğitim-Bir-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.

Ödül töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gelecekte daha güçlü bir Türkiye'nin hayata geçirilmesi için genç nesillerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Yani bilgiye en hızlı en erişenlerin ve bilgiyi üretenlerin bu bilgiyle beraber hakimiyet kurduğu bir çağda yaşıyoruz. Biz de gelecek nesillerimizin daha güçlü bir Türkiye oluşturmaları için medeniyetimizin ve inancımızın bize yüklediği değerleri bütün yeryüzünde hakim kılmak için eğitimlerine katkıda bulunarak, onları donanımlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz" dedi.

Eğitimin bir seferberlik işi olduğunu ve herkese bu konuda görevler düştüğünü belirten Başkan Genç, "Geçmişte çocukları okula verdiklerinde, 'Eti senin kemiği benim' diye öğretmenlere tembih ederlerdi. Artık böyle bir anlayış yok. Artık, eğitim aileler, sendikalarımız ve öğretmenlerimizle birlikte hareket ederek sıkıca ele almamız gereken bir iş. Bu iş bir seferberlik işi ve bu konuda herkese görevler düşüyor. Bu tür teşvik edici programlar da çok katkı sağlıyor. Bu konuda emek veren herkese ailelerimize, hocalarımıza bilhassa teşekkür ediyorum. Her zaman bu fedakarlığı sağlayan öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bunu artık biz sendikamızla geleneksel hale getirdik. Gelecek yıllarda da inşallah aynı anlayışla devam edeceğiz. Yavrularımızı da tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:01 Kaynak: İHA
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