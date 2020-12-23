Ortahisar Belediyesi çekilişle 125 kişiye kitap hediye etti - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen etkinlikte 125 kişiye kitap hediye edildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evlerinde yaşamak zorunda kalan insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okuma bilinci yerleştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekiliş ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 125 kişiye, gazeteci Hasan Kurt'un "Bir Zamanlar Trabzon", spor yazarı Cevat Ocak'ın "Dozer Cemil" ve Mustafa Durmuş'un "Erkan Ocaklı" kitaplarından hediye ettiklerini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimizle kitap okuma konusunda bir duyarlılık oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah, imkanlarımız ölçüsünde bu tür etkinliklerimizi daha da artıracağız. Şehrimizde çok sayıda yazar, araştırmacı ve edebiyatçı var. Bu yazarlarımızın yöremizin tarihi, sanatı, kültürü ve sporuyla ilgili çok sayıda değerli kitapları var. Bunların kitaplarının tanıtılmasını sağlamak hem Trabzon'umuzun tarihini, kültürünü, geçmişini bilmek, şehrimizi daha iyi tanımak için de bir fırsat olarak görüyorum. Çok sayıda vatandaşımız etkinliğimize katılarak kitap almaya hak kazandı. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."