Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti

05.09.2022 17:58
Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti

Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın, TEKNOFEST KARADENİZ'de "Yüksek İrtifalı Roket Yarışması" kategorisinde ikincilik elde ettiği bildirildi.

Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın, TEKNOFEST KARADENİZ'de "Yüksek İrtifalı Roket Yarışması" kategorisinde ikincilik elde ettiği bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın kaptanı Umut Genç ve takım üyeleri, Ortahisar Belediyesi Meclis Toplantısına davet edildi.

Yarışma ve çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi veren Genç, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzon'da ilk olan yüksek irtifalı roket ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu destekle bu sene üç kategori için üç farklı roket ürettik. Bu roketlerimizin en ilgi çekeni 4 Ağustos'ta Aksaray'da uçurduğumuz ve yine Trabzon'da bir ilk olma özelliği taşıyan yüksek irtifalı roketimizdi. Bu roketimizi ROKETSAN ve Selçuk Bayraktar gözetiminde yine 20 bin feet irtifaya çıkardık ve başarılı bir şekilde kurtardık. Bu hususta TEKNOFEST'te şampiyon olarak ödüllendirildik. Yarışmanın tek başarılı roketi olarak Trabzon'da ürettiğimiz 'Fırtına A' isimli yüksek irtifalı roketimiz oldu ve ödüle hak kazandı. Tabi bu sene tek roketimiz bu değildi. Yine 10 bin feet irtifaya ulaşan roketimiz uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Buna ek olarak tasarımını tamamlamış olduğumuz dikey iniş kabiliyeti olacak roketimizi ileriki senelerde inşallah üretime koyacağız. Bu roketimizin tasarımını tamamladık."

Genç, halihazırda insansız hava araçları, denizaltı araçları ve otonom su üstü tekneleri başta olmak üzere 7 proje yürüttüklerini, Trabzon'da roket şirketi kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Creatiny Roket Takımı'nın çalışmalarından gurur duyduğunu dile getirerek, "Takımımız inşallah aynı anlayışla başarmaya devam edecek. Gerçekten de hepsiyle gurur duyuyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin böyle çalışmalar yapması bizi gururlandırıyor. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Genç, Creatiny Roket Takımı üyelerini kürsüye davet ederek, siyasi partilerin meclis grup başkanvekilleriyle plaket takdim etti.

YORUMLAR
500
LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Trabzon'da yüzleri güldürdü LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Trabzon'da yüzleri güldürdü Aday sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 ağır yaralı Aday sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 ağır yaralı
Kaynak: AA

Ortahisar, Aksaray, Trabzon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:58:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement