Ortahisar Belediyesi dar gelirli vatandaşlara 500'er lira destek verecek - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiç bir sosyal güvencesi olmayan düşük ve dar gelirli vatandaşlar için nakdi olarak kira ve sosyal yardım uygulaması başlattıklarını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen kovid-19 salgını nedeniyle gelişmiş ülkelerde bile ekonomik sorunlar yaşandığını ancak Türkiye'de, devletin aldığı tedbirler sayesinde büyük ekonomik buhranlar yaşanmadan sürecin atlatıldığını belirtti.

Türk milletindeki yardımlaşma ve dayanışma duygularının bu tür olağanüstü hallerin en az hasarla atlatılmasının sağladığını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bütün dünya çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Kovid-19 salgını nedeniyle küresel çapta ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılar nedeniyle birçok insan işsiz kaldı. Nispeten ülkemizde devletimizin aldığı tedbirler sayesinde uygulanan destekleme paketleriyle büyük olumsuzluklar yaşamadık. Diğer yandan toplumumuzdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının çok yüksek olması büyük buhranlar yaşamamızın önüne geçti. Özellikle esnafa, iş dünyasına ve vatandaşlara yönelik olarak uygulanan yardım ve destekleme paketleriyle çok az bir hasarla bu buhranı atlattık. Ortahisar Belediyesi olarak da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen düşük ve dar gelirli vatandaşlarımız için nakdi yardım uygulaması başlattık. Özellikle hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız bundan istifade ediyor. Şartları tutan vatandaşlarımız için bu yardımları daha da artırmayı hedefliyoruz."

Ortahisar'da ikamet eden ihtiyaç sahibi 500 aileye 6 ay boyunca 500 lira sosyal yardım yapacaklarını ve toplamda 3 bin aileye ulaşacaklarını belirterek, "Bunun dışında düzenli olarak yardım paketlerinin dağıtımını yapıyoruz. Salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giysi yardımında da bulunduk. Esnafımıza 600 bin lira yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi 8 bin 500 aileye gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Genç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle engelli ve yaşlılara ücretsiz olarak evde tıraş hizmeti verildiğini, 35 gün içerisinden 230 kişinin yararlandığı hizmetin devam edeceğini sözlerine ekledi.