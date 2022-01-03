Ortahisar Belediyesi ile Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ile Kızılay Trabzon Şubesi arasında ihtiyaç sahibi vatandaşların, dezavantajlı çocuk ve gençler ile yetimlerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, makamında düzenlenen protokol imza programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa Kızılay ile bir belediye arasında ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandığını belirtti.

Kızılay'ın 150 yıllık geçmişi ve tecrübesiyle en güvenilir yardım kuruluşlarından biri olduğuna değinen Genç, "Şimdi de yaptığımız protokol çerçevesinde çok güzide bir kurumumuz olan Kızılay'ımızla ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için iş birliği yapacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kızılay Trabzon Şubesi Başkanı Kara ise Ortahisar Belediyesi'nin sosyal yardımlarda her zaman bir adım önde olduğunu, böyle bir protokole imza atmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genç ve Kara protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Ortahisar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Hisar-Ay yardım merkezinin adı Hisar-Ay Ortahisar Belediyesi ve Kızılay Trabzon Şubesi olacak. Ayrıca yardım merkezinden talepte bulunan kişiler Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne veya Kızılay Trabzon Şubesine müracaat ederek sisteme kaydını yaptırabilecek.

Gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişiler yardım merkezine yönlendirilecek. İhtiyaç sahipleri gıda, giyim, tekstil ürünleri, ev eşyası ve yakacak yardımı alabilecek.