Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Kent Konseyi vatandaşlara ücretsiz kitap dağıttı - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Kent Konseyi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda ücretsiz bin kitap dağıttı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlikte, vatandaşlara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Etkinliğin önemine işaret eden Genç, "Kütüphaneler Haftası'nı tebrik ediyorum. İstanbul'dan sonra matbaa ilk defa Anadolu'da 1869'da yılında Trabzon'da kuruldu. Yazılı basın hayatı başladı. 1869'dan itibaren Trabzon ve bölgenin basın tarihini anlatan kitaba imza atan merhum Hüseyin Albayrak hocamızın Milli Mücadele döneminde Doğu Karadeniz'de basın kitabı da var burada. Onu da bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.

Yazarlara sahip çıkmanın yerel yönetimlerin görevi olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Ben bu şehrin kadim kültürü ve tarihi bakımından geleceğe devredeceğimiz bu mirasla ilgili bu tür etkinlikleri, çalışmaları çok anlamlı buluyorum. Bir yandan Mustafa Yazıcı hocamızın kütüphanesini devralarak Akyazı'da orayı da yeni bir kütüphane haline getiriyoruz. Şehrimizin bu değerlerine de sahip çıkmak, onların yaptıkları işe değer vermek, değerlendirmek ve geleceğe taşımak da yerel yöneticiler olarak bizim de boynumuzun borcudur. Bu manada katkı sağlayan başta Yazarlar Birliği'ne, Kent Konseyi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, yazarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hem şehrimiz hem de çocuklarımızın bu mirasa sahip çıkarak ülkemize hizmet etmesi için çok çok önemli eserler bunlar."

Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Başkanı Kamuran Tuna ise Trabzon'un basın yayın tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, İstanbul'dan sonra Anadolu'da ilk matbaanın Trabzon'da kurulduğunu belirtti.

Etkinliğe, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükür Köse, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar ve kitapseverler katıldı.