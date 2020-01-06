Ortahisar Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

7 saat önce

Ortahisar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Ortahisar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2019 yılı aralık ayının faaliyetlerini kapsayan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda daha sonra denetim komisyonuna üye seçilmesi için kapalı oylama yapıldı. Oylamada, AK Parti grubundan Hayati Yavuz, Hasan Yılmaz ve Tahsin Bayrak, CHP'den Oktay Söğüt, MHP'den de Ümit Akbaytürk denetim komisyonuna seçildi.

Toplantı, meclis üyelerinin yeni yılda yapılacak çalışmalara ilişkin görüşlerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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