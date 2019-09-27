Ortahisar Belediyesi meslek edindirme kursları

Ortahisar Belediyesince düzenlenen kültür-sanat ve meslek edindirme kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, her yıl yüzlerce kursiyerin sertifika aldığı kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, kendi iş yerlerini kurdukları ve eğitim aldıkları branşlarla ilgili sektörlerde çalıştıkları belirtildi.

Kursların 15 Ekim'de başlayacağını ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kaymaklı Gençlik Merkezi, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Erdoğdu Şehit Tahsin Bülbül Okuma Salonu ve Pazarkapı olmak üzere dört farklı kurs merkezinde İngilizce, Arapça, Rusça, Göktürkçe, işaret dili, diksiyon, fotoğrafçılık, bilgisayar destekli üç boyutlu çizim, gitar, bağlama, keman, resim, drama, ev tekstil ürünleri, oyalar, gümüş kazaz örücülüğü-işlemeciliği, özel gün ve nikah şekeri hazırlama, mutfak takımları hazırlama, ahşap boyama ve bilgisayar başta olmak üzere 28 farklı branşta kurs düzenlediklerini kaydetti.

Genç, usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından verilen kursların nitelikli iş gücüne katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir işte çalışmayan ve meslek sahibi olmayanlar için düzenlenen kurslar büyük bir fırsattır. Kursları bitiren çok sayıda kursiyer kendisine istihdam alanı oluşturmaktadır. Bir mesleği ya da sanatı öğrenmek, bir işe girmekte en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bütün işverenler belli bir konuda uzmanlaşmış, belli bir konuda bilgi ve beceri sahibi olan insanlarla çalışmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bir meslek sahibi olmak, belli iş kolunda uzmanlaşmak ya da bu konuda tecrübeli olmak insanlarımızın işe girmesini kolaylaştırıyor."

Meslek ya da sanat öğrenmek isteyen, bu alanlarda kendisini geliştirmek isteyen ya da bir hobi edinmek isteyen bütün vatandaşları kurslara kayıt yaptırmaya beklediklerini ifade eden Genç, "Özellikle de işsiz gençlerimizi ya da ev ekonomisine katkı sunmak isteyen ev hanımlarımız, kurslarımıza kayıt olsunlar. Her yaş grubundan vatandaşlarımız bu kurslara katılabilir. Eğitimin, öğrenimin yaşı olmaz. Emekli vatandaşlarımız bile kültür ve sanat kurslarımıza kayıt yaptırarak boş zamanlarını değerlendirerek bir sanat öğrenmiş olurlar. Hiç olmazsa her alanda geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olurlar bir meslek ve sanat öğrenirler." ifadelerine yer verdi.