Ortahisar Belediyesi'nden kar yağışı tedbirleri - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden kar yağışı tedbirleri

6 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, haftası sonu kentte beklenen kar yağışı nedeniyle bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.

Ortahisar Belediyesi'nden kar yağışı tedbirleri, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, haftası sonu kentte beklenen kar yağışı nedeniyle bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.

Genç, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8-10 Şubat tarihleri arasında şehirde kar yağışı beklendiğini anımsattı.

Araç sürücülerinin hava şartlarından dolayı olumsuzluk yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları gerektiğine işaret eden Genç, "Bu sene kış mevsimin bölgemizde hafif geçmesi nedeniyle araç sürücülerimiz ihmalkar davranmış olabilirler. Her türlü ihtimale karşı araç sürücülerimizin yolda kalmaması için gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Olası kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı olmaması için bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Genç, karla mücadele için araç ve makine parklarının yeterli durumda olduğunu vurguladı.

Genç, her ihtimale karşı kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karla mücadele için 10 yıkama aracı, 2 kar bıçaklı tuz aracı, 5 kar bıçaklı küreme aracı, 4 kar bıçaklı ve solisyon, 5 tuz aracı, 3 kepçe, 9 Beko loder, 6 adet greyderle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karla mücadelede konusunda oldukça deneyimliyiz. Araç ve ekipman sıkıntımız yok. Her türlü duruma müdahale için ekiplerimiz birbiriyle irtibat halinde olacak ve koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütecek."

Genç, vatandaşların her türlü talep ve isteklerini "0462 372 00 15" numaralı telefondan iletebileceklerini belirtti.

Ortahisar, Araç, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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