Ortahisar Belediyesi'nin 2020 mali yılı kesin hesabı kabul edildi - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi'nin 2020 mali yılı kesin hesabının belediye meclisince kabul edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen Ortahisar Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabıyla ilgili maddenin müzakeresi yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Yılmaz'ın okuduğu rapor, üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Açıklamada, 2020 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabıyla ilgili Encümen Komisyonunun şu görüşlerine yer verildi:

"2020 yılı tahmini gelir bütçesi 265 milyon 700 bin lira, net tahsilat tutarı ise 182 milyon 555 bin 724,82 lira olarak tahmini bütçenin yüzde 68,70'i şeklinde gerçekleşmiştir. 2020 yılına ait gider bütçesi ise 265 milyon 700 bin lira olarak tahmin edilmiş olup, gerçekleşen gider bütçesi 253 milyon 62 bin 554,49 lira olarak tahmini bütçenin yüzde 95,24'ünü kapsamaktadır."