Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği şiir yazma yarışması açıklandı - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği şiir yazma yarışması açıklandı

11.01.2021 14:57
Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği şiir yazma yarışması açıklandı, System.String[]

Ortahisar Belediyesi'nin dört kategoride düzenlediği şiir yazma yarışmasında dereceye giren eserler açıklandı.

Ortahisar Belediyesi'nin dört kategoride düzenlediği şiir yazma yarışmasında dereceye giren eserler açıklandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yarışma Cumhuriyet, Çanakkale, 15 Temmuz ve Trabzon kategorisinde gerçekleşti.

Yarışmada, Cumhuriyet kategorisinde, Nihat Malkoç "Cumhuriyet Neşideleri" şiiriyle birinci, Mustafa Sade "Varolsun Cumhuriyet" şiiriyle ikinci, Ali Kemal Mutlu "Bir Masal Muştusu" adlı şiiriyle üçüncü olurken, mansiyon ödüllerine ise İbrahim Şaşma, Kenan Yavuzarslan ve Ayhan Bayraktar layık görüldü.

Çanakkale kategorisinde ise Rıza Büyükdeniz "Destanlaşan Bir Zafer" şiiriyle birinciliği, Orhan Köker "Çanakkale Destanı" şiiriyle ikinciliği, Cemil Mor "Mafruz Mektup" şiiriyle üçüncülüğü elde ederken, Veysel Çakır, Ömer Faruk Kaya ve Yaşar Bayar mansiyon aldı.

15 Temmuz kategorisinde de Saltuk Buğra Bıçak "Güllerin Yandığı Gece 15 Temmuz" şiiriyle birinci, Nedim Saatçioğlu "Onbeş Temmuz Destanı" şiiriyle ikinci, Gökhan Kefal "On Beş Temmuz Kıyamı" şiiriyle üçüncü olurken, mansiyon ödülüne Muhammed Şara, Nazlıcan Sırtkaya ve Mustafa İleli layık görüldü.

Trabzon kategorisinde, Erkan Özkara "Trabzon Hasreti" şiiriyle birinci, Hasan Çalışal "Şehrim" şiiriyle ikinci, Eyüp Kırgıl "Trabzon Güzellemesi" şiiriyle üçüncü olurken, mansiyon ödülü Mustafa Bilir, Celalettin Kurt ve Cemil Kefelioğlu'na verildi.

Yarışmada birinci olan eser sahiplerine 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere 2 bin, mansiyon ödülü alanlara ise 1000 lira para ödülü verilecek.

Trabzon'un yanı sıra Samsun, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Karaman, Aydın ve Erzurum gibi illerden de katılımın olduğu yarışmanın ödül töreni 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Ortahisar, Trabzon, Temmuz, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği şiir yazma yarışması açıklandı - Son Dakika


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