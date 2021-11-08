Ortahisar Belediyesi Şuşa ile kardeş belediye olmak için teklifte bulundu - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile kardeş belediye olmak için teklif yaptıklarını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan devleti tarafından Karabağ'ın kurtuluşunun yıl dönümünde geçtiğimiz eylül ayında bir dizi ziyaret ve temasta bulunduğunu belirterek, savaştan sonra Şuşa'yı ilk ziyaret eden belediye başkanları arasında olduğunu ifade etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) daveti üzerine 30 yıllık Ermeni işgalinin ardından Azerbaycan ordusu tarafından azat edilen Şuşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 1. yıl dönümü etkinliklerine katıldığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da çok sıcak karşılandık. Azerbaycan'da kendimizi gerçekten de evimizde hissettik. Burada bir dizi etkinliğe katıldık. Şehitliği ziyaret ettik. Düzenlenen törenlere iştirak ettik. Azerbaycanlıların yakın ilgi ve alaka göstermelerinden ziyadesiyle memnun olduk. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği her gün daha da güçleniyor. Biz iki devlet, tek milletiz. Azerbaycanlı kardeşlerimize her platformda destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü işbirliği dış güçlerin bölgeyle ilgili politikalarını sekteye uğrattı. Soy, kültür ve din birliği içinde olduğumuz Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin yöneticilerine kardeş şehir olmamıza yönelik tekliflerimizi ilettik. İnşallah gerekli yasal prosedürler ve mevzuat tamamlandıktan sonra Azerbaycan'ın şanlı zaferinin en önemli kazanımı olan Şuşa şehriyle de kardeş şehir olacağız."