Ortahisar Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı - Son Dakika

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maske üretimine başlandı.

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça başarılı olmasına rağmen her olasılığa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşandığını da anımsatan Genç, "Tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor ve uzun vadeli bu işin önlemini almalıyız. Bu anlamda bugüne kadar vatandaşlarımıza çok sayıda maske, kolonya, dezenfektan gibi pek çok malzeme dağıttık. Şimdi maske konusunda da harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, belediye olarak tıbbı maske üretimine başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Erdoğdu'da okuma salonunda hayata geçirdiğimiz maske üretim atölyemizde 18 personelimizi maske üretimiyle ilgili görevlendirdik. Günlük olarak 2 bin maske üretim kapasitesine sahibiz. Hem belediye personelimizin maske ihtiyaçlarını hem de vatandaşlarımızın maske ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayacağız."

Vatandaşları virüsten korumak için her türlü tedbiri almanın görevleri olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele için çevre temizliği, ilaçlama, dezenfektasyon ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının evlerine ulaştırılmasıyla devam eden çalışmalarımızdan sonra şimdi de maske konusunda da adım atıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Yapılan bu çalışmalarla koronavirüs salgınını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum."