Üye Girişi
Ortahisar Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturuyor - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturuyor

07.02.2022 16:40
Ortahisar Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturuyor

Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan "Çözüm Masası" ve "Whatsapp Çözüm Hattı" ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde vatandaşların istek ve sorununa yardımcı olunduğu bildirildi.

Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan "Çözüm Masası" ve "Whatsapp Çözüm Hattı" ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde vatandaşların istek ve sorununa yardımcı olunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılında Whatsapp Çözüm Hattı'na gelen 4 bin 706 talebin 2 bin 948'inin çözüldüğü, 813 talebin ise yetki ve sorumluluğundan dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesine iletildiği belirtildi.

TİSKİ'nin görev alanına giren 410 talebin ise çözüme kavuşturulmak üzere TİSKİ'ye iletildiği aktarılan açıklamada, geçen yıl vatandaşların Çözüm Masası'na da telefonla ya da dilekçeyle ulaşarak 1001 talep ilettiği, bu taleplerin 890'ı için vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Çözüm Masası'na vatandaşlardan gelen 68 talebin Trabzon Büyükşehir Belediyesine, 43 talebin ise görev ve sorumluluğundan dolayı TİSKİ'ye iletildiği bildirilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mobil belediyecilik hizmeti kapsamında teknolojik imkanları sonuna kadar kullandıklarını ifade etti.

Genç, Ortahisar Belediyesi olarak vatandaşların her türlü sorunu ve sıkıntısını ivedilikle çözüme kavuşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediyemizin yetkili organlarına iletilen talep ve istekler niteliklerine göre ilgili birim müdürlüğümüze, Trabzon Büyükşehir Belediyemize ya da TİSKİ'ye iletiliyor. Belediyemizin yetki ve görev alanına giren talepler aciliyet durumuna ve önemine göre sıralanarak çözüme kavuşturuluyor. Çözüme kavuşturulduktan sonra da yetkili birimimiz vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak ilgili talebin giderildiğini ya da çözüme kavuşturulduğunu bildiriyor. Bu tür mobil belediyecilik uygulamalarıyla sorunları ve talepleri üzerinden fazla bir zaman geçmeden ve vatandaşlarımızın da uzun süreli mağduriyetlerine mahal vermeden çözüme kavuşturuluyor."

YORUMLAR
500

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturuyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:46:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement