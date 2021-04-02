Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Çevre Kulübü fotoğraf yarışması düzenledi - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Çevre Kulübü fotoğraf yarışması düzenledi

02.04.2021 14:13
Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Çevre Kulübü fotoğraf yarışması düzenledi, System.String[]

Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Çevre Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Fotoğrafınla Çevrenin Sesi Sen Ol" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Çevre Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Fotoğrafınla Çevrenin Sesi Sen Ol" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla ve farkındalık etkinlikleriyle çevreyi koruma konusunda hassasiyetlerin artırıldığını belirtti.

Genç, "Maalesef üzülerek ve içimiz kahrolarak görüyoruz ki, insanoğlu çevreye ve doğaya hak ettiği değeri vermiyor, saygı göstermiyor. Doğanın ve çevrenin hızla tahribata uğradığı, yok edildiği bu yüzyılda insanlık olarak hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesi de çevreyi korumak olmalıdır." ifadesine yer verdi.

Ortahisar Belediyesi olarak çevreyi temiz tutmaya, doğayı ve tabiatı korumaya çok önem verdiklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar çevre temizliğini konu eden birçok ödüllü yarışma düzenledik. Bu yarışmaları düzenlemekteki temel amacımız hem çevre bilincini vatandaşlarımıza yerleştirmek, hem de çevreyi kirleten davranışların önüne geçmekti. Bunda da muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla ve farkındalık etkinlikleriyle çevre konusunda hassasiyetlerin artığını görüyoruz. Bundan da son derece memnunuz. Vatandaşlarımızı en temiz çevrede ve en temiz hava yaşatmak, aynı zamanda bu şehirde yaşayan bütün insanların en temiz içme suyunu kullanmalarını temin etmek Ortahisar Belediyesi olarak bizim görevimiz. Bunun için yapılacak her türlü girişime destek vereceğimizi bütün açık yürekliliğimle ifade etmek isterim."

Genç, küresel iklim değişikliğiyle mücadele için çevreyi ve doğayı korumanın bütün insanlığı ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek, "Çevremizi, doğamızı korumak sadece belediyelerin değil, bütün kurumların ve bütün vatandaşların görevi olmalıdır. Belediye olarak bizim yaptığımız bu faaliyetlere vatandaşlarımız yeterince sahip çıkmazsa ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerlerine getirmezlerse, çevre temizliği konusunda başarılı olamayız. Bu nedenle çevre temizliği konusu çok hassas ve kolektif bir konu. Bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. Netice itibarıyla bozulan doğal dengeden bütün insanlık olarak hepimiz zarar görüyoruz. Küresel iklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan tabii afetlerden ve diğer olumsuz durumlardan bütün insanlık etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Genç, yarışmaya katılarak ödül almaya hak kazanan 10 yarışmacıya çevreye duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Yarışmada ödül almaya hak kazanan Serenay Katırcıoğlu, Esra Akyüz, Bilge Zümra Genç, Murat Küçükibrahimoğlu, Tolga Satılmış, Aliye Akyıldız, Merve Ravza Bilger, Kübra Bekar, Neslihan Birinci ve Şükrü Aslan'a dünya klasiklerinden kitap seti, 2 bin parçalı puzzle, temizlik paketi ve Trabzonspor forması hediye edildi.

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Çevre Kulübü fotoğraf yarışması düzenledi - Son Dakika


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