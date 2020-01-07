Ortahisar Belediyesi ve TRT'den

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi ve TRT işbirliğinde "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" gerçekleştirilecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ocak ayı ikinci meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ile ilgili madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altunay, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına TRT ile ortaklaşa beste yarışması düzenleneceğini belirterek, yarışmayla çocuk korolarına yeni eserler kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Altunay, 23 Nisan'da ayrıca Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılımıyla uluslararası statüde çocuk festivali de düzenleyeceklerini kaydederek, bu ülkelerin yanı sıra Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de yazışmaları tamamladıklarını, katılım konusunda büyükelçiliklerden 10 Ocak'a kadar cevap beklediklerini aktardı.

Belediye Başkanı Genç ise TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olması dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında böyle uluslararası statüde bir etkinliğe imza atacağımız için gururluyuz. Demokrasimizin bel kemiği Meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yılını hak ettiği şekilde kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması"na başvurular, 10-27 Şubat arasında Ortahisar Belediyesine yapılacak. Birincinin 6 bin, ikincinin 4 bin, üçüncünün 2 bin lira ödül kazanacağı yarışmada, biner liralık 5 mansiyon ödülü de verilecek.