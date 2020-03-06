Ortahisar Belediyesi ve TRT'nin "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi ve TRT'nin '23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ve TRT'nin "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" sonuçlandı

7 saat önce

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi ve TRT işbirliğiyle düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" sonuçlandı.

Ortahisar Belediyesi ve TRT'nin

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi ve TRT işbirliğiyle düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" sonuçlandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına TRT işbirliğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girenler belirlendi.

Jürinin yaptığı değerlendirmeye göre, "En Güzel Biz Güleriz" adlı eserle Ömer Topal- Erdem Temel birinci, "Engelsiz Bir Dünya" adlı eserle Leyla Bekensir- Murat Kemal Kocaballı ikinci, "Engelsiz Bir Dünya" adlı eserle Zeynep Demir Yıldız üçüncü oldu.

Yarışmada, Yakup Kıvrak-Kemal Kocaballı "Sev Babacık", Nildar Atalay "Hoş Geldin 23 Nisan", Sefa Böke "Ben Çocuğum Geleceğim", Fatma Ceren Çelik-Ebru Erdem "Tablo" ve Mehmet Akpınar "23 Nisan Bugün" adlı eseriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına TRT ile ortaklaşa "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" düzenlediklerini belirtti.

Genç, 23 Nisan etkinliklerinin bu yıl çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Demokrasimizin bel kemiği Meclis'imizin kuruluşunun 100. yılını hak ettiği şekilde kutlayacağız. Köklü bir demokrasi geçmişi bulunan ülkemizde TBMM'nin 100. yılına yaraşacak etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu yarışma da bu çerçevede düzenlediğimiz etkinliklerden biriydi." ifadesini kullandı.

Ortahisar, 23 Nisan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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