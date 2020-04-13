Ortahisar Belediyesince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesince oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Ortahisar Belediyesince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Ortahisar Belediyesi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ortahisar Belediyesince oluşturulan

Ortahisar Belediyesi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların maaş, gıda, ilaç ve hayvan yemi gibi her türlü talebinin karşılanması için ekiplerin, 7/24 esasına göre çalıştığı, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında da vatandaşların ekmek ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, koronavirüs salgınının geçeceği güne kadar ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ortahisar Vefa Grubumuz bütün taleplere yetişiyor. Günlük ortalama 150-170 talep geliyor. Bazen de bu rakamın çok üzerine çıkıyoruz. Her türlü talebin karşılanması için ekiplerimiz gece gündüz mücadele ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın gıda alışverişi, ilaç, kumanya ve hatta hayvan yemi gibi talepleri oluyor. Bunları da karşılıyoruz. Yeter ki, vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına ciddiyetle riayet etsin. Onların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için mücadele ediyoruz. İnşallah, bu süreci en sağlıklı şekilde el ele vererek, birbirimize destek olarak atlatacağız. Korona virüs salgınında Türk milleti birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına gösterilen yoğun ilgi bunun en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Diğer yandan İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelere yaptığımız maske ve tıbbi malzeme yardımları ülkemizin bu alanda ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğunun en net delilidir."

Vefa Sosyal Destek Grubu, Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:18 Kaynak: AA

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