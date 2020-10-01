Ortahisar Belediyesinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınandı.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, "Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek ve Yukarı Karabağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz" konulu bildiri yayımlandı.

Yerleşim yerlerindeki sivil ve Azerbaycan askerlerini hedef alan Ermenistan'ın saldırgan tutumları, insanlığa ve dünya barışına zarar veren, bölgedeki istikrarı ve güven ortamını yaralayan ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir barbarlık olduğu belirtilen bildiride, "Medeniyetten yoksun bir anlayışla hareket eden Ermenistan'ın, bölgede olan biteni Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya duyuran ülkemizin resmi yayın organları Anadolu Ajansı ve TRT'ye karşı yaptığı saldırıları, haksızlığını ve vahşiliğini gizlemeye çalışan Ermenistan'ın hak ve özgürlük kurallarını çiğnediğinin açık göstergeleridir." ifadelerine yer verildi.

Belediye meclis bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Ermenistan'ın işgal ettiği Yukarı Karabağ bölgesinin istikrar ve huzurun sağlanması, hukuk kurallarının daha fazla çiğnenmesinin önüne geçilmesi, başta siviller olmak üzere Azerbaycan güvenlik görevlilerine karşı yapılan saldırıların insanlık adına son bulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni barışçıl çözüm bulmaları ve uygulamaları için göreve davet ediyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Bağrımıza bastığımız Azerbaycan halkının kayıplarından duyduğu acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden tüm Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak Türk halklarının yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle vurguluyor, kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz."