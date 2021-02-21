Ortahisar Belediyesinden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi, uzaktan eğitim projesi kapsamında öğrencilere tablet desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse arasında "Uzaktan Eğitime Erişim Projesi Protokolü" imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında belediyenin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyacını karşılayacağı ifade edilen açıklamada, Genç'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Genç, öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarından yoksun kalmaması için devletin bütün tedbirlerini aldığını belirtti.

Yerel yönetimler olarak kendilerinin de bu tür projelere katkı sunduklarını işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için aynı kararlılıkla destek olmaya devam edeceğiz. Salgın başladıktan sonra birçok alanda devletimizin her kesime olduğu gibi eğitim konusunda da çok önemli adımları oldu. Uzaktan eğitim konusunda bütün öğrencilerimizin bundan istifade edebilmesi için bizler de devletimizin bu kararlı adımlarına yerelde katkı sağlamak adına tabletlerimizi öğrencilerimize dağıtacağız. Öğrencilerimizin eğitimden yoksun kalmamaları adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim konusunda aynı hassasiyetle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Burada bunun bir örneğini daha yaşıyoruz."

Eğitimin her şeyden önemli olduğuna vurgu yapan Genç, "Geleceğimizin için önemli. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin ortaya koyduğu anlayışın gereğini yerelde yapmaya devam edeceğiz. Ben buradan kıymetli müdürümüze eğitime yaptığı katkılar nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bu şehrin çocuklarının yarın vatana, millete daha güzel hizmetler yapabilmelerini sağlamak üzere daha iyi bir eğitim alabilmeleri için aynı kararlılıkla koşmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Köse ise Genç'in eğitimle ilgili bütün konularda kendilerine destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle okullarımız uzaktan eğitimle devam etmektedir. Uzaktan eğitim nedeniyle çocuklarımızın mağdur olmaması için bakanlığımızın attığı adımlar ve ülke genelinde yapılan bağışlarla birlikte ilçemizdeki bazı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladık. Bakanlığımızın bu desteği de artarak devam ediyor. Eğitimde sadece tablet konusunda değil, başka konularda da Ortahisar Belediyemizin katkılarını her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu da bunun devamı niteliğinde bir proje. Örnek olacak şekilde de devam ediyor. Okullarımızda ihtiyaçlı öğrencilerimizin tabletlerini karşılamak için gereken listelemeleri yaptık. İnşallah, bu çalışmamızla da öğrencilerimizin mağduriyetini gidermiş olacağız."